Ситуация на фронте на утро 25 ноября: информация Генштаба

Российские войска нанесли 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Дубравы Луганской области, Белогоровки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Первомайскоого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Российские войска нанесли 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском — оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Волковки Сумской области.

На Слобожанском — обстреливали из артиллерии разных типов районы Стрелечьей, Красного, Зеленого, Старицы, Огурцового, Волчанская и Двуречной Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовали ударный беспилотник.

На Купянском и Лиманском — противник ведет оборону. Под огнем были районы Берестового Харьковской области, Макеевки, Новоселовского, Стельмаховки и Площадки в Луганской области, Торского Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный дрон.

На Бахмутском и Авдеевском — противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подверг районы Андреевки, Верхнекаменского, Бахмута, Бахмутского, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском — враг продолжает обороняться. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции Сил обороны и районы Угледара, Пречистовки, Нескучного, Времевки, Зеленого Поля Донецкой области и Ольговского, Гуляйпольского и Волшебного на Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

На Криворожском и Херсонском — противник не прекращает артиллерийских обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу Днепра. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Антоновки, Змиевки, Берислава, Токаревки, Никольского, Чернобаевки, Белозерки и Велетенского Херсонской области и Херсона.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в Зеленом Яру Запорожской области. Потери противника — 2 грузовика, более 15 раненых и 20 погибших.

В Мостовом Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ. В случае отказа угрожают "национализировать" — то есть, просто забрать.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.