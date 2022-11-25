Болгария вызвала посла Северной Македонии

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Северной Македонии Агнесу Руси-Поповскую после стрельбы в культурном клубе "Царь Борис III" в Охриде, принадлежащем болгарам, сообщает Европейская правда.

В начале этой недели неизвестный злоумышленник забросал камнями клуб, разбив стекло и часть световой рекламы, а через несколько дней это переросло в стрельбу из огнестрельного оружия по помещению клуба.

МИД Болгарии в ноте протеста осудил серьезный преступный акт.

"Мы отмечаем реакцию министерства иностранных дел Северной Македонии, но мы категорически не принимаем такие серьезные преступные действия, которые определяются как акт вандализма" , - добавляется в болгарской позиции.

"Необходимы дополнительные и серьезные последовательные усилия для выполнения обязательств, связанных с защитой и обеспечением прав человека, что является одним из основных критериев на пути вступления Республики Северная Македония в ЕС" , - прокомментировал заместитель министра и пресс-секретарь МИД Болгарии Костадин Коджабашев.

В письме протеста, врученном послу, говорится, что неоднократные примеры эскалации насилия в последние месяцы показывают на практике, что систематическое отсутствие целенаправленных и адекватных мер создает ощущение безнаказанности и поощряет умножение преступлений на почве ненависти против болгар в Северной Македонии, добавил Коджабашев.

Министр иностранных дел Болгарии Николай Мильков, находящийся в настоящее время в Барселоне, провел разговор со своим македонским коллегой Буджаром Османи, остро поставив вопрос о продолжающейся эскалации. Османи пообещал как можно быстрее прояснить произошедшее.

С парламентской трибуны лидер популистской пророссийской партии "Враждане" Костадин Костадинов, который принципиально выступает против ЕС и НАТО, призвал правительство "срочно поднять вопрос нападений на болгарские клубы в Северной Македонии на самом высоком уровне для обсуждения в Евросоюзе".