Британия передаст Украине вертолеты Sea King

Великобритания подготовила очередной пакет военной помощи Украине. Наряду с другим вооружением она передаст три вертолета Sea King, сообщает Автоцентр.

Как сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, эти вертолеты ранее использовал Королевский военно-морской флот для уничтожения подводных лодок. В 2018 году их сняли с вооружения, заменив более современными летательными аппаратами. ВСУ будут проводить на них спасательные и поисковые миссии.

По словам чиновника, украинские экипажи уже проходили обучение в Соединенном Королевстве и теперь полностью готовы к полетам. Тип вертолетов, которые отправятся в Украину он не назвал. Скорее всего, это будут транспортники Sikorsky S-61 Sea King, построенные компанией Westland Helicopters.

Вертолет Sikorsky S-61 Sea King достигает в длину 2215 мм и 5130 мм в высоту. Его максимальная взлетная масса составляет 9525 кг. Крейсерная скорость равна 219 км/ч, а максимальная – 267 км/ч. При полном баке он может преодолеть до 1000 км.