Маск решил "амнистировать" заблокированные аккаунты в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует восстановить заблокированные аккаунты, которые не нарушали закон и не занимались спамом﻿. Об этом говорится в сообщении Маска в Twitter, сообщает Деловая столица.

Такое решение он принял после голосования в соцсети. 72,4% участников проголосовали за восстановление аккаунтов, при условии, что они "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".

Опрос Маска

После подведения итогов Илон Маск отметил: "Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei".