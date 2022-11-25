Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще более 4 сотен россиян

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 86 150 солдат, 2 899 танков и 1 895 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 86 150 (+430) человек ликвидировано,

танков – 2 899 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5 844 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 895 (+6) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средств ПВО – 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 553 (+6) ед,

крылатых ракет – 531 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 404 (+4) ед,

специальной техники – 163 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.