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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще более 4 сотен россиян

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще более 4 сотен россиян
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 86 150 солдат, 2 899 танков и 1 895 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 86 150 (+430) человек ликвидировано,
  • танков – 2 899 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 844 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 895 (+6) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО – 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 553 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 404 (+4) ед,
  • специальной техники – 163 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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