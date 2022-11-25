ЦНС: РФ продолжает развертывать войска в Беларуси

Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщает﻿, что российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси.

"Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян" , - сообщает Центр.

По данным ЦНС, попасть в Беларусь – является привилегией для оккупантов, поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России.

Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян.

Сопротивление отмечает, что фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск – а это является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.