ЦНС: РФ продолжает развертывать войска в Беларуси
Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщает, что российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси.
"Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян", - сообщает Центр.
По данным ЦНС, попасть в Беларусь – является привилегией для оккупантов, поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России.
Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян.
Сопротивление отмечает, что фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск – а это является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.