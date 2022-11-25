УП: Арахамия ездил в Вену на встречу с Фирташем

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приезжал в столицу Австрии Вену на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем, который находится в австрийской столице в ожидании экстрадиции в США, сообщает Украинская правда.

УП от источников получило видео, на котором 10 ноября в лобби-баре венского отеля "Ritz-Carlton" Арахамия был замечен во время встречи с непубличным бизнесменом Вемиром Давитяном.

Источники в бизнес-кругах подтвердили, что Арахамия 2 суток проживал в указанном отеле и имел там встречу с Дмитрием Фирташем.

В комментарии УП Арахамия подтвердил свой визит в Вену и встречу с Фирташем.

"Подтверждаю свой визит в Вену 9 - 11 ноября, куда я прилетал возвращаясь из рабочей поездки в Израиль" , - сообщил Арахамия.

По его словам, основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение "вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Терра, а также вопрос урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью".

Он также отметил, что потратил на проживание в гостинице 1075 евро.