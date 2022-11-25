Из Кремля выгоняют куратора выборов по требованию силовиков - Медуза

По данным издания "Медуза", близкий соратник руководителя политического блока Кремля Сергея Кириенко Александр Харичев, который курировал все российских выборы и должен был заниматься президентской кампанией 2024 года, в ближайшее время уйдет в отставку.

Два источника издания заявили, что чиновник покинет свой пост якобы "по состоянию здоровья", которое "надо поправить после нескольких лет нервной работы".

Но третий собеседник добавил, что на отставке Харичева настаивают высокопоставленные силовики, которые недовольны тем, как прошли так называемые "референдумы" об аннексии украинских территорий.

Он уточнил, что, в частности, силовиков "поразили масштабы трат" на это псевдоголосование.

Издание отмечает, что официально неизвестно, сколько Кремль потратил на организацию "референдумов".

В качестве возможных преемников источники "Медузы" назвали нынешнего заместителя Харичева Бориса Рапопорта и главу департамента "Росатома" по работе с регионами Андрея Полосина (эту должность в свое время занимал в "Росатоме" сам Харичев, а Полосин тогда был его заместителем).

Собеседники издания заявили, что сейчас наиболее вероятным считается назначение Полосина.

В случае назначения Полосин станет непосредственным куратором президентской кампании 2024 года.

Псевдореферендуми, за которые отвечало среди прочих управление Харичева, неоднократно переносились из-за поражений российской армии на фронте. Они все-таки состоялись в конце сентября, но уже в начале ноября российские военные были вынуждены отступить из оккупированного Херсона.

По данным "Медузы", Александр Харичев – один из самых опытных соратников Сергея Кириенко. Еще в начале нулевых он работал в полпредстве президента РФ в Приволжском федеральном округе, которым тогда руководил Кириенко. Затем Харичев перешел на работу в администрацию президента России, где стал заместителем начальника управления по внутренней политике.

В АП он проработал до 2009-го, а затем провел четыре года в структурах компании "Ренова". После чего снова начал работать с Кириенко – на этот раз в госкорпорации "Росатом", которой тот руководил середине 2010-х. В "Росатоме" Харичев отвечал за политическую составляющую: сотрудники его подразделения вели избирательные компании кандидатов, лояльных "Росатому", в городах, где расположены предприятия корпорации.

В 2016-м Кириенко перешел на работу в Кремль, вскоре к нему присоединился и Харичев. В последние годы именно сотрудники Харичева занимались проведением избирательных кампаний кандидатов от власти (самых разных уровней). В частности, Харичев курировал президентские выборы 2018 года, голосование по поправкам к Конституции 2020-го (оно "обнулило" президентские сроки Путина) и думские выборы 2021-го.

Кроме того, Харичев лично занимался "проблемными" губернаторскими кампаниями.

"Медуза" отмечает, что при Харичеве нужные Кремлю результаты выборов стали обеспечиваться не только прямыми фальсификациями на участках и голосованием бюджетников, но и "корпоративной мобилизацией".