Более 90% украинцев считают Голодомор геноцидом – опрос

В Украине увеличилось количество людей, считающих Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

93% опрошенных согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом, 3% не соглашаются и 4% затрудняются с позицией.

Социологи отмечают, что за последние 10 лет произошел рост в 1.5 раза количества респондентов, согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом Украинского народа. По сравнению с прошлым годом – рост на 8 п.п.

Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Значительная разница в позициях разных возрастных групп респондентов также не зафиксирована.

Опрос проводился 20-21 ноября среди тысячи жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

В этом году День памяти жертв голодоморов отмечают 26 ноября. Актом геноцида украинского народа Голодомор 1932-1933 годов признали уже более 20 стран, в частности, вчера это сделали в Ирландии, Румынии и Молдове.