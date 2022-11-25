В Евросоюзе согласовали пять предложений по преодолению энергокризиса

Министры энергетики стран Евросоюза накануне, 24 ноября, согласовали пять предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса. Однако им не удалось договориться о введении порога цен на газ.

По словам еврокомиссари по вопросам энергетики Кадри Симсон, министры достигли политического согласия по таким основным моментам:

совместные закупки газа, позволяющие объединить спрос через Энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд куб. м газа в 2023 году для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Регламент о совместных закупках газа предполагает, что российский газ будет исключен из этого механизма;

поручение Агентству по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) до конца марта 2023 года разработать новый газовый бенчмарк, поскольку наиболее популярный ценовой ориентир – TTF – больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС;

механизм ограничения внутридневных колебаний цен при торговле деривативами, чтобы избежать чрезмерной волатильности и облегчить дефицит ликвидности для энергетических компаний;

укрепление энергетической солидарности ЕС, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ни одна страна ЕС не осталась наедине;

ускоренное получение разрешений на технологии, которые могут изменить ситуацию уже нынешней зимой, например, на установку солнечных панелей и тепловых насосов, а также введение принципа, согласно которому возобновляемые источники энергии отвечают первостепенным общественным интересам.

Следующее обсуждение и согласование пакета мер ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ожидается на внеочередном заседании Совета ЕС 13 декабря.