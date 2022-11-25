Британская разведка опубликовала последнюю карту боевых действий в Украине

Британская разведка в пятницу, 25 ноября, опубликовала последнюю карту боевых действий в Украине, сообщает Новое время.

Согласно оперативной информации Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 25 ноября, за прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

Волынское и Полесское направления: обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.

обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены. Северское направление: оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

Слобожанское направление: противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стреллеча, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого враг задействовал ударный беспилотник.

противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стреллеча, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого враг задействовал ударный беспилотник. Купянское и Лиманское направления: противник ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Берестово Харьковской области, Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка в Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный беспилотник.

противник ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Берестово Харьковской области, Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка в Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный беспилотник. Бахмутское и Авдеевское направления: здесь противник сосредоточил основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подверглись Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Инфографика: Ministry of Defence via Twitter

Новопавловское и Запорожское направления: враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар. Криворожское и Херсонское направления: оккупационные войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Они задействовали танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и Херсон.

оккупационные войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Они задействовали танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и Херсон. Мостовое Запорожской области: Российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отказа угрожают «национализировать», то есть просто забрать это недвижимое имущество.

В течение суток оккупационные войска нанесли шесть ракетных, 14 авиационных ударов и совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В то же время, подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили два грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и двух позициях его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения личного состава и вооружений и военной техники, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска потеряли 430 своих военных, а с начала вторжения — 86150.