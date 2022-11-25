КГГА: С 28 ноября киевские школы будут начинать обучение по новому графику
С 28 ноября киевские школы будут начинать обучение по новому графику — это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Обучение в школах в оффлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток времени, а именно с 09:00 до 16:00.
Как пояснил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, энергетическая система Украины перегружена в результате ракетных ударов России. Нововведение необходимо для уменьшения зависимости школ от аварийных и веерных отключений.
Новый график обучения будет действовать до начала зимних каникул.
"Какой график обучения будет в следующем году, будем решать уже в январе. Те учащиеся, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и электронной почтой. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке — обязательно Для учеников начальных классов — до уроков и после них — будут работать группы продленного дня", — Мондриевский.