КГГА: С 28 ноября киевские школы будут начинать обучение по новому графику

С 28 ноября киевские школы будут начинать обучение по новому графику — это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Обучение в школах в оффлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток времени, а именно с 09:00 до 16:00.

Как пояснил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, энергетическая система Украины перегружена в результате ракетных ударов России. Нововведение необходимо для уменьшения зависимости школ от аварийных и веерных отключений.

Новый график обучения будет действовать до начала зимних каникул.