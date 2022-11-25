Черногория поддержала стремление Украины стать членом НАТО

Министр обороны Алексей Резников встретился с министром МВД Черногории Филиппом Аджичем. Последний подтвердил поддержку его страны по поводу желания Украины стать членом НАТО, сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила в Telegram-канал.

"Сегодня Украина борется за свободу всего европейского континента. Мы восхищаемся мужеством украинских защитников. Мы всегда рядом с вами. Наша страна является хорошим другом вашего народа. Черногория поддерживает стремление украинцев стать полноправным членом НАТО. Мы будем вашими адвокатами не только на Балканах, но и в Альянсе и Европе" , — заявил Аджич.

В ходе встречи стороны также подняли вопрос о предоставлении Украине дальнейшей поддержки в борьбе с Россией, а также реализации двусторонних проектов в оборонной сфере.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Черногории 29 сентября объявило шести сотрудников посольства РФ персонами нон грата.