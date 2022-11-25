СМИ: ЕС возобновит переговоры по ограничению цены на российскую нефть

Дипломаты стран Европейского Союза на встрече в пятницу вечером попытаются заключить окончательное соглашение об уровне цен для ограничения экспорта российской нефти, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Страны ЕС пока не договорились, насколько строгим должно быть ограничение цен, которое будет внедрено совместно с "Группой семи".

Такие страны, как Польша, возражали против предложения установить лимит в 65 долларов за баррель, говоря, что это слишком щедро для России. Другие страны, включая Грецию, не хотят опускаться ниже этого уровня.

Собеседники издания сказали, что дипломаты настроены оптимистически, что они смогут завершить соглашение в пятницу. У ЕС есть давление дедлайнов, поскольку санкции в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря.

В качестве потенциального компромисса страны-члены обсуждают включение регулярного пересмотра цен.

Целью ограничения цены, впервые предложенного США, является сохранение потока российской нефти, а также ограничение доходов Москвы. Критики предложенного уровня указывают на тот факт, что Москва уже продает свою нефть со скидкой, поэтому ограничение цены на этом уровне позволило бы продолжать бизнес, как обычно.

Напомним, Эстония в ЕС будет настаивать на установлении более низкой предельной цены на российскую нефть, чем предлагают страны "Группы семи", и намекает на возможность применить свое право вето.