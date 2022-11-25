ВМС: Россия держит в Черном море 11 кораблей. Среди них нет ракетоносителей
Россия держит в Черном море 11 кораблей. Среди них нет ни одного ракетоносителя, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил ВСУ в Telegram.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля", — говорится в сообщении.
Также, по их данным, в Средиземном море Россия держит девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых — 76 ракет.
За сутки в интересах России прошли через Керчь-Еникальский пролив:
- к Азовскому морю — 18 судов, из них 3 судна двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 36 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — добавили в пресс-службе.