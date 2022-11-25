Президент Литвы призвал увеличивать помощь Украине и усилить санкции против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Москву, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Spiegel.

"Мы должны расширить нашу поддержку Украине: системы противовоздушной обороны, оружие, военная техника, зимняя форма - все, о чем просят украинцы" , - сказал он после встречи со своими коллегами из Польши, Латвии и Румынии в Каунасе.

"Мы должны продолжать санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны" , - добавил глава литовского государства.

Главы четырех стран ЕС обсудили вопросы безопасности и обороны и укрепления восточного фланга НАТО. Вместе они также приняли участие в симпозиуме "Идея Европы" в культурной столице Европы 2022 года. К участникам мероприятия в видеообращении также обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что его страна борется за европейские ценности и что Украина стала передовой линией в борьбе Европы за себя.

"Прошло 274 дня и антиевропейская агрессия России обречена на провал, европейская свобода гарантирована" , - сказал он.

Напомним, премьер Литвы ранее заявила, что помощь энергосистеме Украины так же важна, как помощь оружием.

Литва уже оказала помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре будет оказана помощь еще на 2 млн евро.