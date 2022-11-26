Черная пятница стартовала!Межбанк всего за 6000 грн. на год при оплате картой
Купить доступ

Чехия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины зимой

Чехия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины зимой

Чехия готовится к новой возможной волне беженцев из Украины. В настоящее время страна может принять только десятки тысяч человек, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

По словам министра, зимой Чехия не готова принять беженцев в предыдущих количествах, но на несколько десятков тысяч мест хватит. Сейчас правительство готовит сценарий кризисного типа размещения перемещенных лиц и призывает о помощи весь Евросоюз и страны, которые перегружены меньше Чехии.

"Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой", — отметил чиновник.

Количество украинцев в Чехии составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты составляет 460 тысяч. Таким образом, Чехия приняла самое большое количество беженцев на душу населения в ЕС.

Новости

Популярные темы форума

analytics