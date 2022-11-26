Днепропетровская ОВА: войска РФ ночью обстреляли Никопольский район

В ночь на субботу, 26 ноября, российские войска в очередной раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Как заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг пять раз обстрелял Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Россияне выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов. Обошлось без погибших и раненых. Представители ГСЧС обследуют пострадавшие территории. Выясняют детали обстрелов.

В остальном районе ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.