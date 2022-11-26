По американской базе в Сирии ударили ракетами – командование Воздушных сил США

Две ракеты поразили патрульную базу США на северо-востоке Сирии, не приведя к травмам или повреждению базы, сообщает Европейская правда.

"Сегодня примерно в 22.31 две ракеты поразили силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате нападения никто не пострадал и не были повреждены ни база, ни имущество коалиции" , - говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.

Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, посетили место запуска ракеты и обнаружили третью незапущенную ракету.

Ракетная атака произошла на фоне недавних авиаударов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по северной части Сирии и Ирака.

На прошлой неделе Анкара атаковала курдские группы в двух соседних странах в ответ на недавний взрыв в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и еще 80 получили ранения.

Курдские группы отрицают свою причастность к взрыву.