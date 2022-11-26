Кулеба: Некоторые страны тайно поставляют оружие Украине

Некоторые страны оказывают Украине военную помощь не публично. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев получает вооружение от третьих стран, но не напрямую, сообщает Новое время.

Об этом Кулеба заявил в интервью Le Parisien.

Кулеба рассказал, что поставка оружия от партнеров продолжается, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит" , - отметил он.

Министр также подчеркнул, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов.