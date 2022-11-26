Генштаб: за сутки в Украине погибли более 500 военных РФ
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 560 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 86710 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 2901 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5848 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 1896 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1554 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Данные уточняются.