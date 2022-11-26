Генштаб: за сутки в Украине погибли более 500 военных РФ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 560 российских оккупантов. Об этом сообщает﻿ Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 86710 (+560) человек ликвидировано,

танков - 2901 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5848 (+4) ед,

артиллерийских систем - 1896 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1554 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Данные уточняются.