Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам – решение Кабмина

Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении правительства от 24 ноября 2022 г. №1313.

Постановлением поручено Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи - зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тысяч метрических тонн.

Документом выделяется Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 900 млн гривен для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч метрических тонн.

Напомним, в сентябре Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Этим странам пошлют 50 тысяч тонн пшеницы на сумму 420 млн гривен.