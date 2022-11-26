Укрэнерго: производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления

По состоянию на утро субботы, 26 ноября, был введен в работу еще один атомный блок, что позволило снизить дефицит электроэнергии до 25%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления" , — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что отныне облэнерго сами будут решать, какие именно отключения применять: плановые или аварийные.