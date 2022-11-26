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ОП: В Херсоне возобновили электроснабжение

ОП: В Херсоне возобновили электроснабжение
Фото: Курс Украины

Днем в субботу, 26 ноября, в Херсон подали электричество. Город около двух недель оставался без электроснабжения, поскольку накануне бегства под натиском ВСУ российские оккупанты повредили критическую инфраструктуру, сообщает Новое время.

О возобновлении электроснабжения в Херсоне сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Подали электричество в Херсон. Как и обещали — справились чуть больше чем за неделю", — написал он в Telegram.

Тимошенко отметил, что в первую очередь мощности подают на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям.

"Спасибо всем, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА и их командам", — отметил заместитель главы ОП.

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