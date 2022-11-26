ОП: В Херсоне возобновили электроснабжение

Днем в субботу, 26 ноября, в Херсон подали электричество. Город около двух недель оставался без электроснабжения, поскольку накануне бегства под натиском ВСУ российские оккупанты повредили критическую инфраструктуру, сообщает Новое время.

О возобновлении электроснабжения в Херсоне сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Подали электричество в Херсон. Как и обещали — справились чуть больше чем за неделю" , — написал он в Telegram.

Тимошенко отметил, что в первую очередь мощности подают на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям.