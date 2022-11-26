Воздушные силы рассказали, какие комплексы и самолеты нужны для усиления ПВО

Для защиты неба Украине нужно еще очень много комплексов противовоздушной обороны, а для быстрого освобождения оккупированных территорий необходимы самолеты широкого спектра вооружений, такие как F-15 и F-16, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 26

"Надо очень много. Эти комплексы призваны создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны. На сегодняшний день основой все же остаются еще советские образцы, такие как "Бук-М1", С-300.

NASAMS и IRIS-T, которые сейчас очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это лишь одна установка IRIS-T и две батареи NASAMS на сегодняшний день...

Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталось от Советского Союза... также нужно усилиться такими системами как Patriot или SAMP-T, которые в том числе, могут работать и по баллистическим целям.

Поэтому, безусловно, на сегодняшний день мы зависимы от западного вооружения, которое поступает. Это касается и артиллерийских систем, и техники, танков в частности. И безусловно нам нужны самолеты. Без технологичных самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты, как F-15, F-16, будет очень трудно...

Очень хотелось бы иметь такой спектр на вооружении в Воздушных силах, ведь он позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно освобождение наших оккупированных территорий".

Игнат отметил, что диалог и работа на разных фронтах, политическом и дипломатическом в частности, по получению современных истребителей, не прекращается.