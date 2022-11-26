Премьер-министр Бельгии прибыл в Киев и встретился с Зеленским

В Киев в субботу, 26 ноября, прибыл премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Новое время.

Видео встречи с бельгийским премьером возле Офиса президента Зеленский обнародовал на своих страницах в соцсетях.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран" , — написал Зеленский.

В свою очередь де Кроо опубликовал в Twitter фото своей встречи с Зеленским в Киеве.

Прибув до Києва.Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше.Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу. pic.twitter.com/4oVNKl567x — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) November 26, 2022

"После недавних сильных бомбардировок, стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь" , — отметил бельгийский премьер в своем посте.

Ранее стало известно, что сегодня в Киев прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер Литвы Ингрид Шимоните. Они провели встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем в рамках Люблинского формата.