Шмыгаль провел встречу с премьерами Польши и Литвы
Премьер-министры Украины, Литвы и Польши провели в Киеве встречу в формате Люблинского треугольника. Они обсудили дальнейшую помощь Украине, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - отметил глава правительства.
Премьеры Литвы и Польши подтвердили готовность активизировать переговоры в НАТО на саммите в Вильнюсе по Украине, а также переговоры в ЕС о вступлении Украины.
Политики отметили важность усилить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.
"Последний год доказал насколько важно единство наших стран и народов. Работаем для дальнейшего укрепления партнерства и общего будущего в объединенной Европе", - добавил Шмыгаль.