Германия внесет 15 млн евро в инициативу "Зерно из Украины" – посол
Германия внесет 15 миллионов евро в инициативу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), которая призвана обеспечить доставку украинского зерна в бедные страны Африки, сообщает Европейская правда.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Горжусь тем, что Германия внесет еще 15 миллионов евро в инициативу Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" после того, как на прошлой неделе при поддержке Германии корабль с 25 тысячами тонн зерна отправился в Эфиопию", - рассказала Фельдгузен в Twitter.
Украина запускает инициативу Grain from Ukraine (Зерно из Украины) в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил ранее в субботу, что несколько стран и Европейский союз обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.