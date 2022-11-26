Германия внесет 15 млн евро в инициативу "Зерно из Украины" – посол

Германия внесет 15 миллионов евро в инициативу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), которая призвана обеспечить доставку украинского зерна в бедные страны Африки, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Горжусь тем, что Германия внесет еще 15 миллионов евро в инициативу Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" после того, как на прошлой неделе при поддержке Германии корабль с 25 тысячами тонн зерна отправился в Эфиопию" , - рассказала Фельдгузен в Twitter.

Пишаюся тим, що ???????? внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи @ZelenskyyUa „Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки ???????? корабель із 25 000 тоннами зерна відправився до Ефіопії. @AA_stabilisiert #StandWithUkraine pic.twitter.com/6tJ29PJ2MY — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 26, 2022

Украина запускает инициативу Grain from Ukraine (Зерно из Украины) в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил ранее в субботу, что несколько стран и Европейский союз обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.