Ракетный удар по Днепру: в Полиции рассказали о последствиях
Из-за обстрела Днепра 26 ноября пострадали люди в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе. Россияне ударом разрушили семь домов, в результате атаки произошел пожар, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"В результате попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, враг попал в жилые дома мирных жителей города.
В настоящее время известно о 7 разрушенных помещениях в частном секторе. На месте попадания возник пожар.
"На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", - добавляют в сообщении.