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Ракетный удар по Днепру: в Полиции рассказали о последствиях

Ракетный удар по Днепру: в Полиции рассказали о последствиях
Фото: Facebook

Из-за обстрела Днепра 26 ноября пострадали люди в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе. Россияне ударом разрушили семь домов, в результате атаки произошел пожар, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В результате попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, враг попал в жилые дома мирных жителей города.

В настоящее время известно о 7 разрушенных помещениях в частном секторе. На месте попадания возник пожар.

"На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", - добавляют в сообщении.
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