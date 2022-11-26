Ракетный удар по Днепру: в Полиции рассказали о последствиях

Из-за обстрела Днепра 26 ноября пострадали люди в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе. Россияне ударом разрушили семь домов, в результате атаки произошел пожар, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В результате попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие" , - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, враг попал в жилые дома мирных жителей города.

В настоящее время известно о 7 разрушенных помещениях в частном секторе. На месте попадания возник пожар.