Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но это не сработало

Премьер Венгрии Виктор Орбан пытался сделать из Украины и президента Владимира Зеленского врага, однако это не сработало, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью рассказал венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачон.

По его мнению, Орбану всегда нужен "враг", которого можно обвинить в том, что "дела обстоят не так".

"В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной" , – отметил Корачонь.

По словам политика, Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

"Поэтому в одном из последних выступлений он, напротив, сравнил Зеленского с одним из наших мучеников, Имре Надем, казненным после революции 1956 года под давлением России.

Потому что Орбан понял, что Украина как враг не работает. Так он снова выбрал на эту роль старых врагов - Брюссель и санкции, несмотря на то, что он сам проголосовал за эти санкции", - заметил Корачонь.

Политик добавил, что Орбан может одновременно делать заявления, абсолютно противоречащие друг другу. Например, он лично проголосовал за санкции в ЕС, а после этого запустил невероятно дорогую правительственную рекламную кампанию и завесил всю страну агитирующих против санкций билбордами.