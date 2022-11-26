ГПСУ: белорусские пограничники "подбросили" Украине группу мигрантов

На северной границе Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которых к границе доставили белорусские пограничники.﻿﻿ Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Украинская правда.

Сообщается о задержании группы нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии на государственной границе.

Во время выполнения задач пограничники заметили дорожку следов, которая вела с территории Беларуси, обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как в дальнейшем выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.

Задержанные мужчины сообщили, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы РБ. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать.

Кроме этого, находясь в Беларуси, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и которые приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить и сообщить о своем местонахождении.

Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей.

"Однако долгим путешествие у мигрантов не вышло, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками.