Ермак: Украина вернула из российского плена еще 12 человек

Украина вернула из российского плена еще 12 человек. Среди них девять военных и трое гражданских, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал руководителя ОП Андрея Ермака.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов" , - написал Ермак.

По его словам, домой возвращаются воины, защищавшие в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Также Ермак добавил, что за последнюю неделю удалось вернуть из российского плена 98 украинцев.