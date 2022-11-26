Минцифры: В Украине уже работает 73% мобильной сети
В Министерстве цифровой трансформации заявили, что после масштабного обесточивания в Украине уже работает 73% мобильной сети, сообщает Экономическая правда.
"Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков, мобильные операторы переподключили там половину базовых станций", — говорится в сообщении.
Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. И вскоре появится во всех регионах.
Больше всего трудностей со связью в Донецкой и Запорожской областях.
В Минцифре просят не перегружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом, а также отдавайте предпочтение текстовым SMS, файлы, фото и видео отправляйте с помощью Wi-Fi.