Минцифры: В Украине уже работает 73% мобильной сети

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что после масштабного обесточивания в Украине уже работает 73% мобильной сети, сообщает Экономическая правда.

"Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков, мобильные операторы переподключили там половину базовых станций" , — говорится в сообщении.

Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. И вскоре появится во всех регионах.

Больше всего трудностей со связью в Донецкой и Запорожской областях.

В Минцифре просят не перегружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом, а также отдавайте предпочтение текстовым SMS, файлы, фото и видео отправляйте с помощью Wi-Fi.