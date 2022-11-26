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Моравецкий: Путин станет Сталиным 21 века, если победит в Украине

Моравецкий: Путин станет Сталиным 21 века, если победит в Украине
Фото: Kancelaria Premiera

Если мир позволит российскому диктатору Владимиру Путину победить Украину, он станет "Сталиным 21 века". Глава Кремля перешел к имперскому террору, методом которого является голод и война, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время проходящего в Киеве саммита по глобальной продовольственной безопасности.

"Голод и война - это методы слабых империй, которые обречены на смерть и не могут ничего цивилизационного предложить миру. Массовые обстрелы гражданских объектов доказывают, что Россия перешла от имперской войны к имперскому террору. Путин снова хочет использовать элементы, которые неоднократно разрушали" государства в центре Европы. Если мы позволим Путину продолжать на этом пути - он станет "Сталиным 21 века", а Украина снова станет платформой этих смертельных игр", - отметил Моравецкий.

Польский министр подчеркнул, что Украине нужна военная и финансовая поддержка, но этого недостаточно.

"Украине недостаточно победить Россию военным путем, ей также нужно выпутаться из паутины экономической зависимости, в которую Россия запутывала ее десятилетия. Империи не прекращают вести войны, они делают лишь небольшие перерывы между ними. Мы не можем вернуться к сотрудничеству в Россию, ведь это будет возвращение к войнам", - акцентировал Моравецкий.

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