Литва предоставит помощь энергосектору Украины на 2 млн евро – премьер
Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на €2 миллиона и обещает продолжать привозить дроны, теплую одежду для украинских военных, подогреватели и генераторы, сообщает Укринформ.
Об этом объявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на брифинге с украинским и польским коллегой по итогам встречи в рамках Люблинского треугольника в Киеве.
"Недавно Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на €2 млн евро. Мы продолжим вносить взносы в гуманитарную помощь, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине", - заявила Шимоните.
Она подчеркнула, что конвои грузовиков продолжат привозить в Украину дроны, теплую одежду для украинских военных и подогреватели и генераторы для других базовых вещей, чтобы помочь пережить эту суровую зиму гражданам Украины и приблизить победу.
Она подчеркнула, что конвои грузовиков продолжат привозить в Украину дроны, теплую одежду для украинских военных и подогреватели и генераторы для других базовых вещей, чтобы помочь пережить эту суровую зиму гражданам Украины и приблизить победу.
"Сегодня мы все говорим: "За нашу и вашу свободу". Это стало тем слоганом, который объединяет нации сейчас, как он объединял их века потому, что Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за нашу , поэтому она защищает всю Европу и защищает мировой порядок, основанный на правилах. Наша поддержка Украины должна и будет продолжаться, пока не будет вашей победы и, соответственно, нашей", - отметила глава литовского правительства.