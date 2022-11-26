Литва предоставит помощь энергосектору Украины на 2 млн евро – премьер

Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на €2 миллиона и обещает продолжать привозить дроны, теплую одежду для украинских военных, подогреватели и генераторы, сообщает Укринформ.

Об этом объявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на брифинге с украинским и польским коллегой по итогам встречи в рамках Люблинского треугольника в Киеве.

"Недавно Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на €2 млн евро. Мы продолжим вносить взносы в гуманитарную помощь, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине" , - заявила Шимоните.

Она подчеркнула, что конвои грузовиков продолжат привозить в Украину дроны, теплую одежду для украинских военных и подогреватели и генераторы для других базовых вещей, чтобы помочь пережить эту суровую зиму гражданам Украины и приблизить победу.

Она подчеркнула, что конвои грузовиков продолжат привозить в Украину дроны, теплую одежду для украинских военных и подогреватели и генераторы для других базовых вещей, чтобы помочь пережить эту суровую зиму гражданам Украины и приблизить победу.