Лавров снова заявил об неонацистах в Украине: в ОП отреагировали

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что украинцев «надо освободить от неонацистских правителей». В Офисе президента заявили, что ни у кого в мире уже не вызывает удивления дикость российских заявлений, сообщает Новое время.

Как сообщают подконтрольные Кремлю российские издания, Лавров в пропагандистском фильме на телеканале Россия 24 заявил, что «украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей», ведь «он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями».

Еще меньше недели назад пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уверял, что Россия уже «не ставит целью войны» смену власти в Украине.

В Офисе президента отреагировали на новый бред от российских чиновников.