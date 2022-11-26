Байден о Голодоморе: отдаем должное храбрости украинского народа

Соединенные Штаты в девяностой годовщине начала Голодомора 1932-33 годов в Украине чтят память жертв Большого голода и отдают должное стойкости и храбрости украинского народа, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента Джо Байдена.

"Мы чествуем всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, выдержавшего опустошение и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество" , - говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что режим Иосифа Сталина навязал Украине жесткую и репрессивную политику, создав умышленный голод в 1932-33 годах, в результате которого погибли миллионы невинных украинских женщин, мужчин и детей.