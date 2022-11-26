Байден о Голодоморе: отдаем должное храбрости украинского народа
Соединенные Штаты в девяностой годовщине начала Голодомора 1932-33 годов в Украине чтят память жертв Большого голода и отдают должное стойкости и храбрости украинского народа, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента Джо Байдена.
"Мы чествуем всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, выдержавшего опустошение и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество", - говорится в заявлении.
В Белом доме отметили, что режим Иосифа Сталина навязал Украине жесткую и репрессивную политику, создав умышленный голод в 1932-33 годах, в результате которого погибли миллионы невинных украинских женщин, мужчин и детей.
"В ноябре исполняется (90-е – ред.) годовщина Голодомора - "голодной смерти". И несмотря на то, что храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы останавливаемся, чтобы также почтить жертв прошлых несправедливостей ужасов, причиненных Украине", - сказал президент США.