Шольц направил сигнал России: Мы не принимаем эту циничную войну

Наш четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину на проходящем в Киеве саммите глобальной продовольственной безопасности таков: мы не принимаем циничную войну России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление канцлера Германии Олафа Шольца на проходящем в Киеве Международном учредительном саммите International Summit оn Food Security.

"Сегодня мы едины в том, что голод больше не может использоваться как оружие, поэтому мы не можем мириться с тем, что наблюдаем сегодня" , - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что мир столкнулся с худшим продовольственным глобальным кризисом с ужасающими последствиями для миллионов людей.

"Мы знаем, что нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине и блокируя черноморские порты в течение месяцев, Россия только усугубила эту ситуацию. Мы собрались здесь сегодня, чтобы послать четкий сигнал: мы не принимаем циничную войну России. Именно поэтому мы с радостью принимаем участие в инициативе экспорта зерна из Украины и продолжаем доставлять продовольственную помощь тем, кто больше всего страдает" , - отметил Шольц.

По его словам, мир внимательно следит за тем, выполнит ли Россия обязательства по "зерновому соглашению", благодаря которому сейчас осуществляется экспорт продовольствия.

В свою очередь Шольц анонсировал, что Германия предоставит дополнительно 15 млн евро для дальнейшей поставки зерна из Украины в координации действующей продовольственной инициативы.

Напомним, что Украина запустила инициативу "Зерно из Украины" по поставкам продовольствия в беднейшие страны Африки.

Так, в 90-ю годовщину начала Голодомора Украина запускает инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой к середине следующего года около 60 судов с зерном из Украины планируется направить в беднейшие страны Африки.

В частности, в рамках инициативы планируется направить суда с зерном в гуманитарные горячие точки, такие как Судан, Йемен и Сомали.

В Киеве сегодня же продолжается саммит глобальной продовольственной безопасности, где несколько стран уже обязались предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.