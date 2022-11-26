СМИ: В Беларуси умер министр иностранных дел Владимир Макей

На 65-м году жизни скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он возглавлял МИД Беларуси с 20 августа 2012 года, сообщает Деловая столица.

О смерти сообщило белорусское государственное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Причину смерти пока не называют.

Напомним, 9 ноября стало известно о смерти известного украинского политика Юрия Кармазина.

В ночь на 22 ноября на 90-м году жизни скончался диссидент, Герой Украины и сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий Шухевич.