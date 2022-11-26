ЦНС: Оккупанты готовятся вывезти из Луганщины более 10 тысяч детей

Российские оккупанты подготовили 10,5 тысяч украинских детей к вывозу в Россию с временно захваченной территории Луганской области. Ввезенные из РФ медики отметили в документах обследования, что эти дети «требуют специальной медицинской помощи», сообщает Новое время.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупационная администрация отчиталась об углубленных медосмотрах для 15 000 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

По мнению Центра национального сопротивления, таким образом, они пытаются прикрыть депортацию детей в РФ.

"Сначала их помещают в специализированные оздоровительные учреждения, потом по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины" , — говорится в сообщении.

К примеру, в пансионате Фея-3 в Анапе (Краснодарский край) уже находятся более 1500 человек из оккупированной части Херсонской области. Их склоняют к получению российских паспортов и открытию счетов в российских банках якобы для выплаты социальной помощи.

Кроме того, россияне уже доставили шесть мобильных медицинских пунктов на оккупированную территорию Херсонской области. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Предполагается, что оккупанты пытаются как можно быстрее заменить украинцев в этих районах.

Украинская сторона призывает своих граждан не допускать обследований российскими врачами, чтобы дети не стали жертвами депортации.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в Чечню вывезли "сложных подростков" из Луганской и Донецкой областей Украины на «военно-патриотическое воспитание».

По его словам, подростков были вывезены в рамках федеральной программы Подростки России. Всего в Чечню прибыли 200 детей из разных субъектов России, к которым оккупанты относят самопровозглашенные «ЛДНР».