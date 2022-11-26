Президент Венгрии: ответственность Путина за эту войну очевидна

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила,что ответственность президента РФ Владимира Путина за войну против Украины очевидна, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве после саммита продовольственной безопасности.

Новак сказала, что у Венгрии есть "150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира".

"150 тысяч причин - это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины. Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы являемся соседями с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями" , - отметила Новак.

Она осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, что "война в Украине - наиболее актуальный и важный вызов в нашем регионе". Новак подчеркнула, что стороны должны вернуться за стол переговоров, "должны быть открыты дипломатические каналы, а конечной целью должно быть достижение справедливого мира".

"2022 год был годом войны, давайте надеяться, что 2023 год станет годом восстановления и мира" , - добавила президент Венгрии.

Новак также сообщила, что Венгрия профинансирует транспортировку 10 тысяч тонн зерна в Африку на сумму 3,5 миллиона долларов в рамках инициативы "Зерно из Украины".