Люксембург передал Украине беспилотники

Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150, которые производили в Чехии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Люксембурга.

Министерство отметило, что страна передала Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150. Они были закуплены в рамках военной помощи украинским военным после вторжения РФ.

Беспилотник имеет максимальную взлетную массу 150 кг, а время полета – до 15 часов. Общий спектр беспилотника достигает до 2000 км.

Также беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, что Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV. Кроме броневиков, Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.