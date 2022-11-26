NYT: ВСУ били по оккупантам на острове Змеиный с САУ Caesar на баржах

Украинские военные обстреливали оккупантов на острове Змеиный с артиллерийской установки Caesar. Они размещались на баржах, которые отбуксировали в 10 километрах от берега, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинские войска установили самоходные артиллерийские установки Caesar с 40-километровым радиусом действия.

Военные разместили Caesar на барже и отбуксировали их на 10 километров, чтобы оттуда атаковать позиции россиян на острове. Он находился в 50 километрах от позиций ВСУ.

30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

Также позже стало известно, что украинская САУ Богдана, о которой практически не упоминали во время войны, прошла первое испытание на практике и выбила россиян с острова Змеиный.