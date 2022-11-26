Полиция: В Херсонской области задокументировано почти 600 преступлений россиян

Из-за российских обстрелов в освобожденном Херсоне и деоккупированных районах Херсонской области за последние недели погибли 32 гражданских жителя. Полиция задокументировала почти 600 военных преступлений, которые россияне совершили на этих территориях за месяцы оккупации, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, напомнив, что ежедневные российские обстрелы «уничтожают город [Херсон] и убивают мирных жителей». Он напомнил, что хотя из Херсона эвакуируются часть горожан, многие из них остаются в своих домах.

На освобожденных территориях Херсонской области возобновлена работа семи подразделений полиции, четыре из них — в самом Херсоне. На улицах областного центра дежурят 44 патруля (как автомобильных, так и пеших).

"В общей сложности на территории Херсона несут службу 850 полицейских. И это не только полиция Херсонской области, привлекаем также сводные отряды из Кировоградской, Одеской, Черкасской, Днепропетровской областей. Работают и специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Сейчас таких в Херсонской области зафиксировано 578" , — рассказал Клименко.

Он также поблагодарил взрывотехников за возможность начать работу Нацполиции, «поскольку Херсонщина среди всех деоккупированных территорий оказалась наиболее заминированной».

"Саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов. Благодаря работе разминировщиков удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней" , — подытожил Клименко

Он посетил Херсон вместе с первым заместителем министра МВД Украины Евгением Ениным и начальником Государственной миграционной службы Наталией Науменко, чтобы проконтролировать проведение стабилизационных мероприятий. Очередное оперативное совещание руководство полиции провело «в укрытии под звуки взрывов».