Соцсети: В Астане начались протесты на фоне инаугурации Токаева

В столице Казахстана Астане в субботу, 26 ноября, начались протесты после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева, во время которых происходят столкновения с силовиками, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, как нескольких протестующих задерживают сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

Также отмечается, что в городе наблюдаются проблемы с интернетом на фоне акции протеста. Власти сообщают об "аварии на оборудовании электроснабжения".

При этом о приблизительном количестве участников акции протеста информации пока нет.

Напомним, сегодня, 26 ноября, прошла церемония инаугурации президента Казахстана - Токаев поклялся верно служить народу Казахстана и добросовестно выполнять свои обязанности.