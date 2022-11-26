Британия подготовила 10 украинских экипажей для трех вертолетов Sea King

Великобритания помогла подготовить 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые передает Украине в рамках нового пакета помощи, сообщает Новое время.

Об этом вечером 26 ноября сообщило в своем Твиттер британское Министерство обороны. Там отметили, что британские вертолеты расширят поисково-спасательные возможности украинских сил.

Пост сопровождает 30-секундное видео, на котором запечатлен полет группы вертолетов Sea King, однако дата съемки не уточняется — как и факт участия украинских экипажей. Также не сообщается, какая именно модификация Sea King будет передана Украине (всего их существует несколько десятков, от противолодочных до транспортных и спасательных вертолетов).

Ранее министр обороны Великобритании сообщил, что официальный Лондон впервые передает Вооруженным силам Украины военную авиацию: три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи. Один из них уже доставлен в Украину.