Зеленский: В каждом из регионов все еще без света по 100 тысяч жителей

Специалисты продолжают восстанавливать энергосистему Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным, сообщает Новое время.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"За эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным" , — объяснил Зеленский.

По его словам, на утро субботы в Украине было уже вдвое меньше абонентов, отключенных от электричества, чем вчера вечером.

"Впрочем, в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов" , - привел президент обновленные цифры.

Он призвал украинцев не забывать экономить электроэнергию даже в те часы, когда ее дают.

"Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять рационально" , — напомнил Зеленский.

Ранее энергохолдинг ДТЭК подтвердил, что ситуация в энергосистеме Украины остается очень сложной, поэтому по всей стране, в частности в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

В то же время в компании прилагают усилия, чтобы жители Киева имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предположил, что уже в воскресенье, 27 ноября, столица вернется к плановым графикам отключений электроэнергии.