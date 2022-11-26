ГСЧС: Почти тысячу Пунктов Несокрушимости развернули по стране

В этих пунктах есть электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно, сообщает Деловая столица.

По состоянию на вечер 26 ноября ГСЧС развернуто 979 Пунктов Несокрушимости по информации пресс-службы ГСЧС.

Всего с начала функционирования, с 18 ноября, уже оказана помощь более 67,4 тыс. человек, из них в мобильных пунктах на базе палаток более 57,3 тыс. человек.

Пункт Несокрушимости

Комплектование и функционирование Пунктов Несокрушимости осуществляется с учетом имеющегося в наличии ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

ГСЧС рекомендует уже сейчас записать адреса ближайших Пунктов Несокрушимости на случай аварийного отключения связи или электроэнергии.