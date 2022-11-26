Арахамия предупредил о возможных новых ударах и блекаутах на следующей неделе

Руководитель президентской фракции призывает украинцев заблаговременно произвести запасы продуктов и воды на длительное время, а также зарядить павербанки, сообщает Деловая столица.

Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Поэтому есть вероятность блекаута со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире телемарафона.

По информации нардепа, россия готовится нанести новые ракетные удары по энергосистеме.