КГВА: в Киеве почти полностью восстановили воду, тепло и связь
В Киевской городской военной администрации заявили, что в столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь, а ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии, сообщает Украинская правда.
По данным властей, по состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.
"Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.
В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь - все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", — сообщили в военной администрации.