КГВА: в Киеве почти полностью восстановили воду, тепло и связь

В Киевской городской военной администрации заявили, что в столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь, а ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии, сообщает Украинская правда.

По данным властей, по состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

"Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.